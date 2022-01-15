Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации людей старше 65 лет
Препарат «Спутник Лайт» рекомендуется для ревакцинации, однако людям старшего возраста лучше повторно привиться «Спутником V». Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V"», — подчеркнул ученый.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцинация против COVID-19 не может стать платной, так как этого не предусматривает российское законодательство.
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