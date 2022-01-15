Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации людей старше 65 лет

«Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V"», — подчеркнул ученый.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцинация против COVID-19 не может стать платной, так как этого не предусматривает российское законодательство.

