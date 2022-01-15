Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации людей старше 65 лет

Препарат «Спутник Лайт» рекомендуется для ревакцинации, однако людям старшего возраста лучше повторно привиться «Спутником V». Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

В РФ полную вакцинацию от COVID прошли 76,7 млн человек

«Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V"», — подчеркнул ученый.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцинация против COVID-19 не может стать платной, так как этого не предусматривает российское законодательство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцинацияКоронавирус
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