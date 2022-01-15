Гинцбург: Вакцинация от коронавируса не может стать платной

Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация против коронавируса не может стать платной. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Гинцбург, законодательство страны этого не предусматривает, поскольку РФ либеральная страна, обеспечивающая благоприятные условия для вакцинирования.

Между тем, ученый отметил, что при желании вакцины можно платно поставить в частных медучреждениях.

Ранее сообщалось, что в России полную вакцинацию от коронавируса прошли 76,7 млн человек. Данные привела вице-премьер Татьяна Голикова.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
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