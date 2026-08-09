Трамп: США ведут переговоры с Ираном вполсилы

«Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и за тем, что у них нет денег», - сказал Трамп.

По словам Трампа, Тегеран оказался в крайне тяжелом экономическом положении, и у иранского руководства не хватает денег даже на выплаты собственным военным. Он также отметил, что этот кризис дополнительно усугубляется военно-морской блокадой, установленной американской стороной.

При этом президент США обратил внимание на снижение цен на нефть до уровня немногим более 75 долларов за баррель. По его словам, благодаря этому обстоятельству американские потребители практически не ощущают на себе негативных экономических последствий конфликта с Ираном.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр заявил, что Ормузский пролив не откроют, пока США не изменят свое поведение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

