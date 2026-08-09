Пять человек погибли, трое ранены в ДТП в ДНР

По предварительным данным, авария произошла из-за выезда кроссовера Audi Q5 на полосу встречного движения, где он столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus. В полиции уточнили, что различные телесные повреждения получили водитель и оба пассажира внедорожника Audi, а одним из погибших оказался 12-летний пассажир.

Ранее на трассе М-4 «Дон» из-за перевернувшейся фуры, которая перекрыла практически оба направления дороги, образовалась пробка протяженностью свыше 30 км, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

