Пять человек погибли, трое ранены в ДТП в ДНР
Пять человек погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП на автодороге Ялта - Кремневка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По предварительным данным, авария произошла из-за выезда кроссовера Audi Q5 на полосу встречного движения, где он столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus. В полиции уточнили, что различные телесные повреждения получили водитель и оба пассажира внедорожника Audi, а одним из погибших оказался 12-летний пассажир.
Ранее на трассе М-4 «Дон» из-за перевернувшейся фуры, которая перекрыла практически оба направления дороги, образовалась пробка протяженностью свыше 30 км, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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