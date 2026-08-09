СМИ: Трамп готов завершить войну с Ираном и без ядерной сделки

По данным WSJ, Трамп в беседах с помощниками выражал уверенность, что Иран вряд ли сможет восстановить свою ядерную программу в течение его президентского срока, поскольку в прошлом году Соединенные Штаты уничтожили три стратегически важных объекта. Если ядерную программу удастся удерживать под контролем, а судоходство в проливе возобновится, Трамп с высокой вероятностью продлит режим прекращения огня на неопределенный период. Более того, при полном открытии пролива американский лидер готов снять военно-морскую блокаду с иранских портов.

В Белом доме заявили газете, что Вашингтон выполнил все поставленные военные задачи в отношении Ирана, и теперь приоритетом Трампа является обеспечение беспрепятственного транзита энергоресурсов через Ормузский пролив. При этом американская администрация сохраняет за собой право на применение военной силы в случае новых атак на торговые суда.

Тегеран перекрыл Ормузский пролив с началом боевых действий в феврале и требует запретить присутствие американских военных кораблей в акватории и ввести плату за проход коммерческих судов. Вашингтон категорически отвергает эти условия, отметили американские чиновники.

На днях секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр заявил, что Ормузский пролив не откроют, пока США не изменят свое поведение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».