Жителю Курской области оторвало конечности при взрыве найденной в лесу коробки
В Курской области мужчина лишился руки и ног из-за взрыва найденной в лесу коробки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем «Максе».
По информации Хинштейна, 54-летний мужчина обнаружил в лесополосе коробку, однако при попытке поднять ее сработало взрывное устройство. В результате детонации пострадавший лишился левой руки и обеих ног на уровне голени.
Хинштейн уточнил, что сейчас мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия ему оказывают первую медицинскую помощь, после чего запланирована экстренная эвакуация в Курск. Губернатор также заверил, что врачи приложат все усилия, чтобы спасти жизнь раненого.
Он также напомнил, что на территории региона ВСУ регулярно разбрасывают мины, замаскированные под разные предметы.
Ранее четыре человека пострадали в Нижегородской области при атаке ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу