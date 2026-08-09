Жителю Курской области оторвало конечности при взрыве найденной в лесу коробки

По информации Хинштейна, 54-летний мужчина обнаружил в лесополосе коробку, однако при попытке поднять ее сработало взрывное устройство. В результате детонации пострадавший лишился левой руки и обеих ног на уровне голени.

Хинштейн уточнил, что сейчас мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия ему оказывают первую медицинскую помощь, после чего запланирована экстренная эвакуация в Курск. Губернатор также заверил, что врачи приложат все усилия, чтобы спасти жизнь раненого.

Он также напомнил, что на территории региона ВСУ регулярно разбрасывают мины, замаскированные под разные предметы.

Ранее четыре человека пострадали в Нижегородской области при атаке ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».