В РФ полную вакцинацию от COVID прошли 76,7 млн человек

В России полную вакцинацию от коронавируса прошли 76,7 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что в это число входят те, кто прошел ревакцинацию. Первую дозу препарата получили 80,6 млн человек.

Ранее 14 января заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что наибольший уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России наблюдается на Чукотке и в Белгородской области.