Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 285 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 9 августа уничтожили 285 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областями, Крымом и республикой Башкортостан.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 августа силы ПВО сбили 153 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу