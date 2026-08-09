Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 285 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 9 августа уничтожили 285 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За ночь силы ПВО сбили более 150 дронов ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областями, Крымом и республикой Башкортостан.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 августа силы ПВО сбили 153 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры