СМИ: Турецкая компания подаст иск к Украине из-за атаки на сухогруз в Черном море

Согласно информации издания, судебный иск намерены подать как компания-судовладелец, так и 15 членов экипажа, пострадавших в результате инцидента.

В обращении подчеркивается, что украинская сторона целенаправленно обстреляла гражданское судно, нанося удары по жилым помещениям экипажа. При атаке применялись боеприпасы с кассетными элементами. Несмотря на полученные повреждения, сухогруз смог продолжить движение и благополучно прибыл в порт Трабзон.

Нападение на сухогруз произошло в июле этого года. Судно было атаковано украинскими беспилотниками в акватории Черного моря. В результате удара один моряк погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».