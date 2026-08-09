«Родина» на выезде сенсационно обыграла «Зенит»

Хозяева поля ожидаемо контролировали игру с первых минут и вышли вперед на 23-й минуте благодаря голу Максима Глушенкова. Однако во втором тайме ситуация кардинально изменилась - вышедший на замену 20-летний Артур Гарибян оформил дубль (59-я и 65-я минуты), принеся своей команде волевую победу.

Для «Родины», ставшей победителем Первой лиги в прошлом сезоне, эта победа стала первой в РПЛ. До этого «Родина» потерпела два крупных поражения - от «Спартака» (0:3) и «Ростова» (2:4) - и занимала последнюю строчку в турнирной таблице.

«Зенит», напротив, стартовал в чемпионате с двух побед над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0) и возглавлял таблицу. После поражения от «Родины» петербуржцы с 6 очками временно сохранили лидерство, но по итогам тура уступят первую строчку. «Родина» же набрала первые три очка и поднялась на 11-е место.

В следующем туре 15 августа «Родина» примет в Химках «Акрон», а «Зенит» днем позже сыграет дома против московского «Динамо», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».