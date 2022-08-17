Гинеколог назвал самое опасное время для беременных
Акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян заявила, что девять месяцев беременности выпадают на разные времена года, и заболеть может практически любая девушка в положении, сообщает NEWS.ru.
По её словам, самым критичным для беременных считается первый триместр, недели с седьмой по девятую, так как это самое начало становления эмбриона и формирования плода и «любые катаклизмы», которые могут влиять на беременность, «очень критичны».
«Врачи стараются в этот период держать беременных максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути», — подчеркнула Мелкомян.
Эксперт добавила, что при первых симптомах заболеваемости на ранних сроках беременности следует незамедлительно обращаться к специалисту.
Ранее ученые Национального института детского здоровья и развития человека Юниса Кеннеди Шрайвера в США объявили о создании снижающих уровень тестостерона противозачаточных таблеток для мужчин.
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