Гинеколог назвал самое опасное время для беременных

Акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян заявила, что девять месяцев беременности выпадают на разные времена года, и заболеть может практически любая девушка в положении, сообщает NEWS.ru.

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По её словам, самым критичным для беременных считается первый триместр, недели с седьмой по девятую, так как это самое начало становления эмбриона и формирования плода и «любые катаклизмы», которые могут влиять на беременность, «очень критичны».

«Врачи стараются в этот период держать беременных максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути», — подчеркнула Мелкомян.

Эксперт добавила, что при первых симптомах заболеваемости на ранних сроках беременности следует незамедлительно обращаться к специалисту.

Ранее ученые Национального института детского здоровья и развития человека Юниса Кеннеди Шрайвера в США объявили о создании снижающих уровень тестостерона противозачаточных таблеток для мужчин.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачиБеременность
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