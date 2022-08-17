Гинеколог назвал самое опасное время для беременных

По её словам, самым критичным для беременных считается первый триместр, недели с седьмой по девятую, так как это самое начало становления эмбриона и формирования плода и «любые катаклизмы», которые могут влиять на беременность, «очень критичны».

«Врачи стараются в этот период держать беременных максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути», — подчеркнула Мелкомян.

Эксперт добавила, что при первых симптомах заболеваемости на ранних сроках беременности следует незамедлительно обращаться к специалисту.

Ранее ученые Национального института детского здоровья и развития человека Юниса Кеннеди Шрайвера в США объявили о создании снижающих уровень тестостерона противозачаточных таблеток для мужчин.