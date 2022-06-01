Депутат Буцкая: У врача должен быть строго прописан диалог с беременными

Татьяна Буцкая отметила, что очень многое зависит от реакции и поведения врачей, это влияет на решение женщины оставить ребенка. 

Для уменьшения количества абортов необходимо объяснять врачам, как правильно общаться с пациентками, заявила первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«В программе «Репродуктивное здоровье» у нас одним из пунктов стоит, что мы прописываем диалог врача и девушки, которая пришла на аборт со словами, которые говорит врач. То есть, не надо ничего от себя выдумывать, он должен сказать так, как психологи напишут, чтобы был правильный посыл», - отметила депутат.

По ее словам, очень многое зависит от реакции и поведения врачей.

Количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось почти в четыре раза, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

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ФОТО: НСН
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