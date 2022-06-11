Противозачаточные таблетки для мужчин создали в США

По данным исследователей, после первой недели приема препаратов DMAU и 11-бета-MNTDC у мужчин-участников эксперимента уровень тестостерона снизился ниже нормы. Несмотря на то, что снижение основного полового гормона у мужчин способно вызывать побочные эффекты, 2/3 участников решили продолжить прием контрацептивов.

Сегодня у мужчин гораздо меньше, чем у женщин противозачаточных средств - вазэктомия и презервативы.

«Разработка эффективного, обратимого метода мужской контрацепции улучшит репродуктивные возможности мужчин и женщин, окажет большое влияние на общественное здоровье, снизив риск нежелательной беременности, и позволит мужчинам играть все более активную роль в планировании семьи», — заявили ученые.

Исследователи рассчитывают добиться более широкого распространения противозачаточных средств для мужчин.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН называл состояние грусти после полового акта полезным для здоровья.

«Еще римляне говорили post coitum omne animal triste est [ всякое животное после соития грустно - прим. НСН]. В грусти у мужчин и женщин есть элементы спокойствия, принятия мира, отсутствия тревоги, максимально этот синдром выражен у женщин. Связано это с тем, что во время полового акта происходят определенные гормональные изменения. Если говорить о мужчинах, повышается выделение нейромедиаторов, которые уже есть в головном мозге: дофамин, серотонин, адреналин. В мозге мужчины нет окситоцина в норме, это гормон нежности, появляется во время полового акта. Он придуман природой, чтобы люди привязывались к друг другу. Так называемые энергетические гормоны, которые я назвал раньше, расходуются на судороги. Таким образом, их в голове немного меньше, зато окситоцин вырабатывается у мужчин после разрядки», - пояснил Полеев.

