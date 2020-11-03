Беременные умирают. Гинеколог посоветовала не заводить детей в пандемию

Коронавирус у беременных протекает в тяжелой форме, требующей искусственной вентиляции легких, втрое чаще, чему у небеременных. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Также американские специалисты выявили повышенный риск смерти беременных женщин с коронавирусом: 1,5 случая на 1000 по сравнению с 1,2 на 1000 у небеременных. При этом у латиноамериканок с коронавирусом риск смерти при беременности оказался в 2,4 раза выше.

Кроме того, беременные женщины с коронавирусом имеют повышенный риск (12,9%) преждевременного рождения детей (ранее 37 недель) по сравнению с женщинами, у которых коронавирус не был диагностирован (10,2%).

Эксперт ВОЗ, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с НСН подтвердила повышенные риски заражения коронавирусом при беременности.