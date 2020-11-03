Беременные умирают. Гинеколог посоветовала не заводить детей в пандемию
Эксперт ВОЗ, акушер-гинеколог в беседе с НСН рассказала о повышенных рисках заражения коронавирусом при беременности.
Коронавирус у беременных протекает в тяжелой форме, требующей искусственной вентиляции легких, втрое чаще, чему у небеременных. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
Также американские специалисты выявили повышенный риск смерти беременных женщин с коронавирусом: 1,5 случая на 1000 по сравнению с 1,2 на 1000 у небеременных. При этом у латиноамериканок с коронавирусом риск смерти при беременности оказался в 2,4 раза выше.
Кроме того, беременные женщины с коронавирусом имеют повышенный риск (12,9%) преждевременного рождения детей (ранее 37 недель) по сравнению с женщинами, у которых коронавирус не был диагностирован (10,2%).
Эксперт ВОЗ, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с НСН подтвердила повышенные риски заражения коронавирусом при беременности.
«Когда в 2009 году Российская Федерация была во власти первого коронавируса, то материнская смертность повысилась. Это было очень тревожным сигналом. Беременные женщины погибали наряду с очень больными и очень пожилыми. Сейчас невозможно сказать, мы еще в середине процесса. Статистику мы получим в конце 2021-го – начале 2022 года. Поэтому для нас опыт США, Китая очень важен», - сказала Ерофеева.
Внутриутробный плод подвергается атаке коронавируса от организма больной матери, и последствия могут быть очень тяжелые, добавила врач.
Она дала рекомендации по беременности в условиях распространения коронавируса в России.
«Беременным нужно дышать свежим воздухом. Рекомендую гулять вечером вокруг дома в маске. Не контактировать просто с людьми. Тем, кто сейчас планирует беременность и рождение ребенка, советую подождать с этим. Хотя бы на полгода сдвинуть свои репродуктивные планы, предохраняться. Потому что вещи непредсказуемые, мы пока не можем сказать, что это будет. А беременность – это всегда ответственный, сложный процесс. Тем же, кто уже в ней, нужно уменьшить число визитов в женскую консультацию или поликлинику. Самостоятельно не предпринимайте обходы всех специалистов по кругу. Если здоровье беспокоит, советуйтесь с вашим участковым гинекологом», - заключила собеседница НСН.
Ранее Ерофеева в беседе с НСН отметила значимость прохождения медицинской комиссии с узкими специалистами в процессе беременности.
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