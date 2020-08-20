Вакцина от COVID-19 оказалась противопоказана для беременных

Вакцину против коронавируса COVID-19 нельзя вводить беременным и кормящим женщинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инструкцию к препарату.

Отмечается, что острые заболевания - как инфекционные, так и неинфекционные - являются противопоказанием для вакцинации. Таких пациентов можно будет вакцинировать только спустя 2-4 недели после выздоровления.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вводить вакцину от коронавируса нельзя тем, кто пил алкогольные напитки менее чем за 12 часов, а также при температуре тела выше 37 градусов.

Первая российская вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Предполагается, что в первую очередь её будут вводить людям из групп риска – в частности, врачам.

