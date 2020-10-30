Чем COVID-19 грозит беременным? Гинекологи назвали главные риски

В связи с пандемией коронавируса в ряде регионов России беременным женщинам отменили обязательную медицинскую комиссию. Об этом говорится в обращениях в редакцию НСН от жительниц страны. Будущие мамы обеспокоены, что отмена консультаций с узкими специалистами может негативно сказаться на здоровье самих рожениц и их детей.

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» Евгения Балашова в беседе с НСН подтвердила, что медкомиссия у беременных женщин была отменена в столице еще во время «первой волны» коронавируса.

«То, что во время пандемии в Москве, по крайней мере, в первую волну, женщины были лишены возможности посещать специалистов из-за риска заражения, потому что никто не понимал, что за инфекция, как она отразится на беременности... Поэтому департамент здравоохранения Москвы опубликовал приказ, что беременные только для скрининга и постановки на учет (могут посещать лечебные заведения - прим.НСН), а все плановые посещения отменяются», - уточнила Балашова.

По ее словам, медицинское сообщество опасается «огромных рисков», какие собой вызвал «знаменитый H1N1, который поражал как раз беременных женщин».

Эксперт ВОЗ, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с НСН добавила, что в регионах России могут быть и иные ограничения, так как многие специалисты заняты в «красных зонах».

«Я думаю, сейчас многое отменено, потому что, насколько я знаю от коллег из регионов, их также рекрутировали и вместо своей акушерской и гинекологической работы они работают в «красных зонах», помогают пациентам с COVID-19. Поэтому, вероятно, что какие-то ограничения внесены», - сказала Ерофеева.

Оба специалиста отметили значимость прохождения медицинской комиссии с узкими специалистами в процессе беременности.

«Наблюдение - это не просто формальность, а совершенное необходимое мероприятие. В стандарт оказания медицинской помощи входит консультация узких специалистов: окулист, который смотрит глазное дно - насколько адекватна сетчатка, не отходит ли глазное дно; стоматолог; терапевт со всеми необходимыми обследованиями; ЭКГ снимается и так далее. Все это направлено на сохранение здоровья беременной женщины и плода», - отметила кандидат медицинских наук Балашова.

По словам эксперта ВОЗ Ерофеевой, «медкомиссия необходима, именно она помогает акушерам-гинекологам грамотно выстроить стратегический план ведения беременности, последующих родов. Поэтому хорошо бы знать все риски со стороны соматического здоровья женщины, прежде чем принимать ее на учет и помогать ей вынашивать беременность».

Медики сошлись и во мнении, что отменить медкомиссию было не легким решением, но «из двух зол выбрали наименьшее».

«Коронавирус набирает обороты, в некоторых регионах мощности под завязочку заполнены и из двух зол, очевидно, местные представители здравоохранения выбирают наименьшее. Здесь хорошего решения не будет, потому что с одной стороны - риск беременной женщины с усилением вероятности ее заражения, а с другой – оставить ее без наблюдения. Это местная история. Если местные власти, органы здравоохранения чувствуют, что они не справятся, особенно, если повально начнут заражаться беременные женщины, значит, у них есть на то основания. Да, это не хорошо, но из двух зол выбрали наименьшее», - считает Балашова.

При этом Ерофеева отметила, что в этом вопросе акушер играет ведущую роль, и врач видит необходимость консультирования с другим специалистом, то найдутся такая возможность и такие специалисты.