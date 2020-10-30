Чем COVID-19 грозит беременным? Гинекологи назвали главные риски
Российские гинекологи рассказали в эфире НСН, как пандемия коронавируса повлияет на беременных женщин.
В связи с пандемией коронавируса в ряде регионов России беременным женщинам отменили обязательную медицинскую комиссию. Об этом говорится в обращениях в редакцию НСН от жительниц страны. Будущие мамы обеспокоены, что отмена консультаций с узкими специалистами может негативно сказаться на здоровье самих рожениц и их детей.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» Евгения Балашова в беседе с НСН подтвердила, что медкомиссия у беременных женщин была отменена в столице еще во время «первой волны» коронавируса.
«То, что во время пандемии в Москве, по крайней мере, в первую волну, женщины были лишены возможности посещать специалистов из-за риска заражения, потому что никто не понимал, что за инфекция, как она отразится на беременности... Поэтому департамент здравоохранения Москвы опубликовал приказ, что беременные только для скрининга и постановки на учет (могут посещать лечебные заведения - прим.НСН), а все плановые посещения отменяются», - уточнила Балашова.
По ее словам, медицинское сообщество опасается «огромных рисков», какие собой вызвал «знаменитый H1N1, который поражал как раз беременных женщин».
Эксперт ВОЗ, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с НСН добавила, что в регионах России могут быть и иные ограничения, так как многие специалисты заняты в «красных зонах».
«Я думаю, сейчас многое отменено, потому что, насколько я знаю от коллег из регионов, их также рекрутировали и вместо своей акушерской и гинекологической работы они работают в «красных зонах», помогают пациентам с COVID-19. Поэтому, вероятно, что какие-то ограничения внесены», - сказала Ерофеева.
Оба специалиста отметили значимость прохождения медицинской комиссии с узкими специалистами в процессе беременности.
«Наблюдение - это не просто формальность, а совершенное необходимое мероприятие. В стандарт оказания медицинской помощи входит консультация узких специалистов: окулист, который смотрит глазное дно - насколько адекватна сетчатка, не отходит ли глазное дно; стоматолог; терапевт со всеми необходимыми обследованиями; ЭКГ снимается и так далее. Все это направлено на сохранение здоровья беременной женщины и плода», - отметила кандидат медицинских наук Балашова.
По словам эксперта ВОЗ Ерофеевой, «медкомиссия необходима, именно она помогает акушерам-гинекологам грамотно выстроить стратегический план ведения беременности, последующих родов. Поэтому хорошо бы знать все риски со стороны соматического здоровья женщины, прежде чем принимать ее на учет и помогать ей вынашивать беременность».
Медики сошлись и во мнении, что отменить медкомиссию было не легким решением, но «из двух зол выбрали наименьшее».
«Коронавирус набирает обороты, в некоторых регионах мощности под завязочку заполнены и из двух зол, очевидно, местные представители здравоохранения выбирают наименьшее. Здесь хорошего решения не будет, потому что с одной стороны - риск беременной женщины с усилением вероятности ее заражения, а с другой – оставить ее без наблюдения. Это местная история. Если местные власти, органы здравоохранения чувствуют, что они не справятся, особенно, если повально начнут заражаться беременные женщины, значит, у них есть на то основания. Да, это не хорошо, но из двух зол выбрали наименьшее», - считает Балашова.
При этом Ерофеева отметила, что в этом вопросе акушер играет ведущую роль, и врач видит необходимость консультирования с другим специалистом, то найдутся такая возможность и такие специалисты.
Также она рассказала о «серьезной и массовой проблеме» с откладыванием абортов на более поздние сроки в связи с пандемией.
«Меня гораздо больше беспокоит, что в некоторых регионах считают аборты плановой операцией и их сдвигают. А это, конечно, категорически не так. Это срочная операция, потому что срок беременности растет, а с повышением срока беременности риск при прерывании также возрастает. Так как эпидемия длится и, неизвестно как надолго все эти меры будут приниматься, то со всей очевидностью нужно, чтобы лица, принимающие решения, об этом знали и таких глупых решений не принимали», - рассказала эксперт ВОЗ.
Кроме того, она призвала в период пандемии не планировать беременность, а пользоваться «современными и надежными контрацептивами, чтобы себя защитить на это время». А для тех, кто все-таки решится, то «дождаться порядка шести месяцев после заболевания или вакцинации и только после этого решать вопросы с беременностью».
«Пока у нас нет достаточных данных о том, как внутриутробный плод реагирует на заболевание матери коронавирусом. Мы можем столкнуться с весьма неприятными вещами», - подчеркнула собеседница НСН.
В России очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
За сутки выявили 18 283 новых случаев заболевания, всего в России их насчитали с начала пандемии почти 1,6 миллиона. Умерло 27656 человек, в том числе за минувшие сутки – 355 против 360 днем раньше.
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