Гильдия автошкол: Предложение ГИБДД по «площадке» растянет сдачу экзамена

Госавтоинспекция объяснила решение убрать «площадку» из экзамена на получение водительских прав. По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, эта часть экзамена занимает много времени, кроме того, она дублирует внутренний экзамен автошкол. Он также отметил, что задача ГИБДД — оценить навыки управления автомобилем в реальных условиях. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Это западная практика, и российские автошколы приветствуют эту новинку, заявил в эфире НСН глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев.

«Экспертное сообщество «Гильдии автошкол РФ» изучали предложение ГИБДД и с одобрением относятся к данной новелле. Это зарубежная практика, где экзаменаторы принимают без обязательной проверки первоначальных навыков на площадке. Там в основном экзамены — правила дорожного движения (ПДД) и вождение в реальных дорожных условиях. Мы это приветствуем», — сказал Лобаврев.