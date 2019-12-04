Гильдия автошкол: Предложение ГИБДД по «площадке» растянет сдачу экзамена
Глава «Гильдии автошкол России» рассказал НСН, что вместе с отменой этапа «площадка» в ГИБДД нужно изменить программу автошкол.
Госавтоинспекция объяснила решение убрать «площадку» из экзамена на получение водительских прав. По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, эта часть экзамена занимает много времени, кроме того, она дублирует внутренний экзамен автошкол. Он также отметил, что задача ГИБДД — оценить навыки управления автомобилем в реальных условиях. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.
Это западная практика, и российские автошколы приветствуют эту новинку, заявил в эфире НСН глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев.
«Экспертное сообщество «Гильдии автошкол РФ» изучали предложение ГИБДД и с одобрением относятся к данной новелле. Это зарубежная практика, где экзаменаторы принимают без обязательной проверки первоначальных навыков на площадке. Там в основном экзамены — правила дорожного движения (ПДД) и вождение в реальных дорожных условиях. Мы это приветствуем», — сказал Лобаврев.
Эксперт, однако, опасается, что в автошколах программы остались те же, и это может повлечь за собой проблемы, так как ученики не готовы к экзамену по тем требованиям, которые предъявляет ГИБДД. Из-за большой вероятности ошибок сдача экзамена может затянуться до года.
«Если мы обучаем на площадке, то проверка в реальных условиях проблематична. Значит, мы должны уменьшить количество по программе занятий на площадке — больше в городе. И делаться это должно одновременно. А сейчас лебедь, рак и щука получается. Мало того, мы обеспокоены, что сам предполагаемый регламент приведет к тому, что экзамены могут затянуться не на месяцы, а на полгода-год. Если вы на контрольном маршруте совершили ошибку, то экзаменатору необходимо будет повторно проверять те же элементы. И это в городе. Это недопустимо», — считает глава «Гильдии автошкол России».
Ранее в «Гильдии автошкол» признали, что разделение водителей на любителей и профессионалов снизит стоимость обучения.
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