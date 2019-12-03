Высокую аварийность такси связали с низкими заработками водителей

За одиннадцать месяцев 2019 года количество ДТП с участием такси выросло на 60% по сравнению с 2018 годом. В столице России этот показатель вырос до 70%, рассказал глава организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов. Среди причин он назвал нарушения водителями такси ПДД из-за желания «быстро проехать и доставить клиента», что влечет неправильный выбор дистанции, перестроений, ошибки при проезде переходов и перекрестков.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН назвал причины роста аварийных ситуаций с участием такси.

«[Влияет] падение квалификации водителей, неправильный подход к подбору персонала [такси], загруженность водителей. Никто не берет это в расчет [переработки водителей такси]… Люди старой закалки, которые хорошо знают эту профессию, уже практически все ушли», - считает он.

Правоохранители также отмечают чрезмерную утомляемость водителей такси из-за переработок. Собеседник НСН отметил, что для ликвидации проблем на дорогах из-за водителей такси, необходимо изменить систему их доходов.