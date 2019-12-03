Высокую аварийность такси связали с низкими заработками водителей
Глава Профсоюза московских таксистов в эфире НСН рассказал о причинах высокой аварийности на дорогах с участием такси.
За одиннадцать месяцев 2019 года количество ДТП с участием такси выросло на 60% по сравнению с 2018 годом. В столице России этот показатель вырос до 70%, рассказал глава организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов. Среди причин он назвал нарушения водителями такси ПДД из-за желания «быстро проехать и доставить клиента», что влечет неправильный выбор дистанции, перестроений, ошибки при проезде переходов и перекрестков.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН назвал причины роста аварийных ситуаций с участием такси.
«[Влияет] падение квалификации водителей, неправильный подход к подбору персонала [такси], загруженность водителей. Никто не берет это в расчет [переработки водителей такси]… Люди старой закалки, которые хорошо знают эту профессию, уже практически все ушли», - считает он.
Правоохранители также отмечают чрезмерную утомляемость водителей такси из-за переработок. Собеседник НСН отметил, что для ликвидации проблем на дорогах из-за водителей такси, необходимо изменить систему их доходов.
«В первую очередь нужно сделать так, чтобы водитель [такси] мог зарабатывать. Тогда в эту профессию будут приходить водители, которые понимают, что они здесь смогут заработать. Пока в такси люди не смогут получать нормальные деньги, профессионалов там ждать не стоит», - сказал Смирнов.
По его словам, профсоюз уже 10 лет ведет работу в данном направлении, однако власти не прилагают усилий для решения проблемы.
«Профсоюз может это [инициировать изменения] сделать, но бесполезно, потому что это делается уже на протяжении 10 лет. Форумы проводятся, [законодатели] сидят и знают решение проблемы, а смотрят каждый раз как "баран на новые ворота", и, ни кто ничего не хочет делать», - высказал мнение правозащитник.
При этом он отметил, что «ГИБДД здесь ни при чем», в их полномочия не входят функции по изменению законодательства или увеличение зарплат таксистам.
Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?», в ходе которой председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также заявил, что без повышения стоимости такси, добиться безопасности поездок невозможно.
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