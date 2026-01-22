Использование нейросетей для выявления опасного вождения назвали незаконным
Леонид Ольшанский заявил НСН, что в Кодексе об административных правонарушениях даже нет отдельной статьи за «опасное вождение».
Использование искусственного интеллекта для выявления опасного вождения незаконно, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Депутаты Госдумы предложили использовать искусственный интеллект для выявления опасного вождения. Парламентарии отметили, что резкие перестроения, несоблюдение безопасной дистанции, агрессивные маневры, как правило, не фиксируются нынешними системами контроля, передает РИА Новости. Ольшанский заявил, что на практике это невозможно.
«В Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за «опасное вождение», также у нас любое сомнение по Конституции трактуется в пользу обвиняемого. Поэтому в данном случае у нас должен инспектор увидеть, составить протокол, соблюсти все процедуры, разъяснить права, право на адвоката и так далее. Искусственный интеллект не сможет это все делать, поэтому в данном случае его использовать как замену нельзя. На практике невозможно это реализовать так, чтобы не нарушить закон. Это все будет незаконно, должна быть конкретика. Инспектору можно, например, предъявить претензию о превышении полномочий и так далее, а что ИИ вы предъявите? Тут очень много вопросов», - рассказал он.
Введение административной ответственности за неправомерный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.
