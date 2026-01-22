«В Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за «опасное вождение», также у нас любое сомнение по Конституции трактуется в пользу обвиняемого. Поэтому в данном случае у нас должен инспектор увидеть, составить протокол, соблюсти все процедуры, разъяснить права, право на адвоката и так далее. Искусственный интеллект не сможет это все делать, поэтому в данном случае его использовать как замену нельзя. На практике невозможно это реализовать так, чтобы не нарушить закон. Это все будет незаконно, должна быть конкретика. Инспектору можно, например, предъявить претензию о превышении полномочий и так далее, а что ИИ вы предъявите? Тут очень много вопросов», - рассказал он.

Введение административной ответственности за неправомерный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.

