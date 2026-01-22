В январе соцсети захватил новый тренд: пользователи публикуют фотографии 2016 года, вспоминают игру Pokemon Go, мемы, одежду и фильмы того времени. Зумеры массово возвращают эстетику «старого интернета». Психологи называют это защитной реакцией на цифровую реальность и указывают на «теорию мертвого интернета», согласно которой «живой» интернет с общением и творчеством реальных людей почти исчез под натиском ботов и нейросетей. Легостаев отметил, что в российской рок-музыке за последние 10 лет не произошло кардинальных изменений, однако появились новые имена.

«С 2016 года в рок-музыке не было каких-то кардинальных перемен. На мой взгляд, все достаточно стабильно: люди как любили ходить на «Арию» и «Ленинград», так и продолжают. Несмотря на то, что мода меняется достаточно стремительно, жанр рок-н-ролла остается довольно состоявшимся, в котором не так много чего нового происходит. Однако нельзя не признать, что в последнее время у нас появилось совершенно новое поколение музыкантов, которых называют «новыми добрыми». Это и «Бонд с кнопкой», и Сироткин, и «Дайте танк (!)», и Beautiful Boys. Это говорит о том, что гитарная музыка как жанр по-прежнему интересует довольно большое количество людей. Давайте быть откровенными, гитара и барабан гораздо сексуальнее, чем диджейские вертушки», — сказал собеседник НСН.