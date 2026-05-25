В России объяснили, как перейти на четырехдневку без потери результата
На неэффективные совещания, перерывы, соцсети и личные дела тратится до 30% рабочего времени, поэтому многие компании без потери результата вполне могут перейти на четыредневную рабочую неделю. Об этом директор по продукту ИИ-кадровой аналитки КвантИнсайт компании «Стахановец» Карина Остроносова заявила в интервью «Газете.Ru».
По ее словам, пик продуктивности приходится на утро и середину дня, а во второй половине для концентрация падает. «Если компания убирает лишние процессы, сокращает совещания и точнее распределяет нагрузку, четырехдневка может дать не спад, а рост эффективности», — добавила она.
Так, в одной из IT-компаний из Санкт-Петербурга продуктивность выросла на 14% после перехода на четырехдневную рабочую неделю. Этому поспособствовала автоматизация рутинной отчетности и отмена ежедневных планерок. А в логистической компании из Подмосковья сотрудники на 22% меньше стали отвлекаться на личные дела, при этом объем обработанных заявок вырос на 6%.
«Четырехдневная рабочая неделя в России работает. Но работает она не как волшебная таблетка, а как инструмент, требующий подготовки. Без предварительного анализа реальной загрузки сотрудников и без оптимизации внутренних процессов сокращение рабочей недели может действительно привести к падению результатов», — добавила эксперт.
Главную роль при этом играет не дополнительный выходной, а изменение рабочих привычек: сотрудники режек отвлекаются активнее включаются в задачи, а лишний выходной позволят восстановиться.
Остроносова указала на то, что четырехдневная неделя лучше всего подходят для нацеленных на результат сфер: контакт-центров, диспетчерских служб, проектных команд, консалтинга, бухгалтерии, маркетинга и IT. Там же, где работа жестко привязана ко времени смены, внедрить такой режим сложнее. Здесь возможен смешанный вариант — обычный график для линейных сотрудников и четырехдневная рабочая неделя для офисного и административного персонала.
Ранее стало известно, что российский автопроизводитель «КАМАЗ» готовится с 1 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: ВС готовят удары по украинскому ВПК и центрам принятия решений в Киеве
- Паническая атака: Как банкам защититься от мошеннических взломов с помощью ИИ
- В России объяснили, как перейти на четырехдневку без потери результата
- «Сильное впечатление»: Успех «Минотавра» в Каннах не откроет фильму дорогу в Россию
- Звукозаписывающая компания Элджея нарастила прибыль в 11 раз за год
- Не только Туапсе: Эколог объяснил, кому в Краснодарском крае угрожает мазут
- Киркоров заявил о закрытии гештальта с «Евровидением»
- Остались с персиками: Армения не найдет покупателей фруктов на место России
- Отказ Казахстана отбирать деньги «Газпрома» назвали важным прецедентом
- Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна