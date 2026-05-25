В России объяснили, как перейти на четырехдневку без потери результата

Так, в одной из IT-компаний из Санкт-Петербурга продуктивность выросла на 14% после перехода на четырехдневную рабочую неделю. Этому поспособствовала автоматизация рутинной отчетности и отмена ежедневных планерок. А в логистической компании из Подмосковья сотрудники на 22% меньше стали отвлекаться на личные дела, при этом объем обработанных заявок вырос на 6%.

«Четырехдневная рабочая неделя в России работает. Но работает она не как волшебная таблетка, а как инструмент, требующий подготовки. Без предварительного анализа реальной загрузки сотрудников и без оптимизации внутренних процессов сокращение рабочей недели может действительно привести к падению результатов», — добавила эксперт.

Главную роль при этом играет не дополнительный выходной, а изменение рабочих привычек: сотрудники режек отвлекаются активнее включаются в задачи, а лишний выходной позволят восстановиться.

Остроносова указала на то, что четырехдневная неделя лучше всего подходят для нацеленных на результат сфер: контакт-центров, диспетчерских служб, проектных команд, консалтинга, бухгалтерии, маркетинга и IT. Там же, где работа жестко привязана ко времени смены, внедрить такой режим сложнее. Здесь возможен смешанный вариант — обычный график для линейных сотрудников и четырехдневная рабочая неделя для офисного и административного персонала.

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель «КАМАЗ» готовится с 1 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю.

