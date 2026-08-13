Армия России освободила Петровку в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

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Контроль над территорией установила группировка войск «Центр», пишет RT.

«Подразделения... освободили населенный пункт Петровка», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее армия РФ взяла под контроль село Водяное в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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