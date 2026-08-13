На «Госуслугах» появится сервис выбора места на кладбище

Новый сервис по поиску места для захоронения запустят на портале «Госуслуги» к декабрю текущего года в 21 регионе РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на паспорт ведомственной программы цифровой трансформации на 2026-2028 годы.

В документе говорится, что к 1 декабря в Национальную систему пространственных данных планируют загрузить данные о 14 тысячах кладбищ и их географической привязке, чтобы предоставлять 15 услуг в электронном виде. Как отмечается в паспорте программы, на «Госуслугах» станут доступны сервисы по поиску мест для захоронений с использованием карты НСПД и с возможностью их приобретения.

«Обеспечена доступность услуг в сфере управления захоронениями. Охват: 21 регион. Финансирование: 295,5 миллиона рублей», - говорится в документе.

Срок реализации - 30 ноября текущего года.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в перспективе «Госуслуги» должны стать большой социальной медиаплатформой.

