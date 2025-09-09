«Цель одна – дополнительно нагрузить налогами автомобили с гибридными двигателями. У этих автомобилей два типа мощности: двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. Гибридные автомобили за счет этого будут дорожать. Это ставит крест на развитии гибридного привода, потому что производить такие автомобили в России пока сложно. Их можно собирать, но производить из российских компонентов пока практически невозможно. На автомобили, импортируемые напрямую, цена может вырасти на два миллиона рублей. Стоимость автомобилей в сегменте сейчас составляет порядка семи-восьми миллионов рублей. Цена может подняться до девяти-десяти миллионов. В таком случае очищается рынок, что позволит отечественным компаниям занять долю в легковом сегменте», - рассказал он.

Отмена утильсбора «убьет» российских автопроизводителей и навредит тем, кто уже открыл заводы в России, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН.

