Гибридные автомобили подорожают на два миллиона из-за нового утильсбора
Генеральный директор «ГК АВТОДОМ» Андрей Ольховский заявил НСН, что производить гибриды из российских компонентов пока невозможно.
Привязка утильсбора к мощности мотора ставит крест на гибридных автомобилях в России, так как завозить их будет слишком дорого, а производить – пока невозможно, рассказал генеральный директор «ГК АВТОДОМ» Андрей Ольховский в беседе с НСН.
В «Объединении автопроизводителей России» (ОАР) предложили скорректировать методику начисления утильсбора, установив дополнительный критерий расчета, связанный с мощностью мотора, пишут «Известия». Ольховский объяснил, с чем связано такое предложение.
«Цель одна – дополнительно нагрузить налогами автомобили с гибридными двигателями. У этих автомобилей два типа мощности: двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. Гибридные автомобили за счет этого будут дорожать. Это ставит крест на развитии гибридного привода, потому что производить такие автомобили в России пока сложно. Их можно собирать, но производить из российских компонентов пока практически невозможно. На автомобили, импортируемые напрямую, цена может вырасти на два миллиона рублей. Стоимость автомобилей в сегменте сейчас составляет порядка семи-восьми миллионов рублей. Цена может подняться до девяти-десяти миллионов. В таком случае очищается рынок, что позволит отечественным компаниям занять долю в легковом сегменте», - рассказал он.
Отмена утильсбора «убьет» российских автопроизводителей и навредит тем, кто уже открыл заводы в России, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН.
