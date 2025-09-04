В Госдуме объяснили, почему нельзя отменять утильсбор для иностранных авто
Государство не собирается изменять законы, потому что это нерентабельно и поставит производителей в неравное положение, заявил НСН Владимир Гутенев.
Отмена утильсбора «убьет» российских автопроизводителей и навредит тем, кто уже открыл заводы в России, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН.
Китайские автопроизводители готовы открыть больше заводов в России, если власти смягчат правила компенсации утильсбора. Это должно простимулировать китайские компании открыть новые заводы в России, передает Ura.ru. Депутат Гутенев увидел нерадужное будущее в такой ситуации.
«Вряд ли Министерство промышленности и торговли или правительство будут менять те правила, которые сейчас сформированы. Они были введены под специальные инвестиционные контракты, дают налоговые льготы инвесторам в производственную базу. Получается, что те иностранные бренды, которые относятся всерьез к нашему рынку и инвестируют в производство, окажутся в уязвленном положении по сравнению с теми, кто занимается только сборкой. Нам надо учиться у китайских коллег, как бережно относиться к собственному производителю. Снижение утильсбора его окончательно убьет, тогда китайцы станут диктовать нам любые цены как прагматичные бизнесмены», — подчеркнул он.
Ранее Гутенев предсказал российскому авторынку череду банкротств в эфире НСН.
