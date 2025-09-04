Отмена утильсбора «убьет» российских автопроизводителей и навредит тем, кто уже открыл заводы в России, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН.

Китайские автопроизводители готовы открыть больше заводов в России, если власти смягчат правила компенсации утильсбора. Это должно простимулировать китайские компании открыть новые заводы в России, передает Ura.ru. Депутат Гутенев увидел нерадужное будущее в такой ситуации.