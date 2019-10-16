ГИБДД дали совету по правильному выбору автошколы

16 октября 201916:00

В Госавтоинспекции рассказали, как правильно выбрать автошколу. Как пишет РИА Новости, в первую очередь будущим водителям рекомендуют проверить информацию о ней на сайте ГИБДД. Если реальный адрес автошколы не соответствует указанному на портале, идти учиться туда не стоит. Полезной для будущих водителей может оказаться информация о количестве и результатах экзаменов в каждой школе, уточняет телеканал «360». Доверять можно тем заведениям, выпускники которых чаще сдают экзамены с первой попытки.

Нововведения ГИБДД не повысят цены в автошколах

Кроме того, на недобросовестность заведения может указать слишком низкая цена, например восемь тысяч рублей за курс. По оценке ГИБДД, в среднем за учебу в автошколе в регионах придется выложить до 30 тысяч рублей, а в Москве — более 40.

Напомним, Минтранс предложил внести поправки к закону «О безопасности дорожного движения», выделив категории любителей и профессионалов.

Президент «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев рассказал НСН, что инициатива Минтранса была воспринята школами с воодушевлением, так как весь мир уже перешел на такую систему.

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ФОТО: РИА Новости
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