ГИБДД дали совету по правильному выбору автошколы

Кроме того, на недобросовестность заведения может указать слишком низкая цена, например восемь тысяч рублей за курс. По оценке ГИБДД, в среднем за учебу в автошколе в регионах придется выложить до 30 тысяч рублей, а в Москве — более 40.

Напомним, Минтранс предложил внести поправки к закону «О безопасности дорожного движения», выделив категории любителей и профессионалов.

Президент «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев рассказал НСН, что инициатива Минтранса была воспринята школами с воодушевлением, так как весь мир уже перешел на такую систему.

