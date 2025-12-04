Запорожская атомная электростанция перешла на российскую структуру

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) завершила переход на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом». Об этом сообщает RT.

В пресс-службе ЗАЭС отметили, что все сотрудники станции прошли необходимую аттестацию, свою профессиональную деятельность они осуществляют в соответствии требованиями российского законодательства.

«Данное преобразование является плановым шагом... Переход на единые стандарты атомной отрасли России гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу станции», - говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о введении локального прекращения огня в районе ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
