Запорожская атомная электростанция перешла на российскую структуру

В пресс-службе ЗАЭС отметили, что все сотрудники станции прошли необходимую аттестацию, свою профессиональную деятельность они осуществляют в соответствии требованиями российского законодательства.

«Данное преобразование является плановым шагом... Переход на единые стандарты атомной отрасли России гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу станции», - говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о введении локального прекращения огня в районе ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».