Запорожская атомная электростанция перешла на российскую структуру
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) завершила переход на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом». Об этом сообщает RT.
В пресс-службе ЗАЭС отметили, что все сотрудники станции прошли необходимую аттестацию, свою профессиональную деятельность они осуществляют в соответствии требованиями российского законодательства.
«Данное преобразование является плановым шагом... Переход на единые стандарты атомной отрасли России гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу станции», - говорится в сообщении.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о введении локального прекращения огня в районе ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
