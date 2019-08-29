В Совфеде предложили радикально выводить из тени самозанятых предпенсионеров
Валерий Рязанский объяснил НСН, почему в России так много граждан не стремится работать официально вплоть до пенсии.
Пенсионный фонд России насчитал шесть миллионов не работающих граждан предпенсионного возраста. Такие данные содержатся в письме, направленном в Роструд, пишут «Известия». Отмечается, что это около 60% от общего числа российских предпенсионеров, которых насчитывается порядка десяти миллионов в стране. Эксперты оценивают уровень безработицы в этой категории граждан как экстремально высокий.
Большинство таких граждан не являются безработными, заявил в эфире НСН глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. По его словам, они представляют собой отдельную категорию, с которой государство активно пытается договориться о выходе из тени — самозанятых.
«Я думаю, что это люди, которые находятся в тени, вне статистики. Вы можете себе представить человека в этом возрасте, ещё полного сил, который бы не работал? Конечно, нет. Это не говорит о безработице среди предпенсионеров. И это плохо, потому что это значит, что мы не нашли удобную для людей форму взаимоотношений с государством, с одной стороны. С другой, эти люди не заинтересованы в том, чтобы часть их заработанных средств откладывалась в виде обязательств государства перед ними на пенсии. И мы видим эту незаинтересованность, то есть, слабую мотивацию людей заниматься своей будущей пенсией», — объяснил Рязанский.
С начала года, по его словам, уже более ста тысяч самозанятых россиян воспользовались упрощенной формой заключения условного договора с государством. Однако этих мер не достаточно, раз среди предпенсионеров остаётся такой большой процент тех, кто не работает. Валерий Рязанский предложил задуматься над новыми мерами воздействия, однако, не уточнил, над какими.
«Может быть, нам надо идти на более радикальные формы мотивации людей. Наше предложение в своё время было очень простым: отдать это всё на откуп регионам. Потому что они лучше знают, где и сколько у них числится людей в составе работающих, не работающих. И очень простая форма — патент. Заплатил за патент, таким образом, рассчитался с государством, дальше делаешь то, что считаешь нужным для себя. Значит, надо ещё более серьёзно заняться упрощением этих процедур вывода из тени», — заключил сенатор.
Кроме того, в России сохраняется масса демотивационных факторов для самозанятых граждан, добавил Рязанский. Надежда на государство, которое не бросит, жива в людях, по его словам, до сих пор.
«У нас нет жёстких рыночных мер к людям, которые не участвуют в создании этих социальных амортизационных подушек. На Западе за медицинскую страховку люди борются, потому что очень высокая стоимость лечения вне системы страхования. Человек, который не оформляет свои отношения с государством, попадает в сложную ситуацию. У нас же человек попадает в систему ОМС с рождения. Это патерналистское начало в нашем сознании, к сожалению, ещё работает. Потом, пенсии. В Москве недавно объявили, что будет доплата до минимальной пенсии — 19,5 тысяч рублей. То есть, если у вас пенсия 14 тысяч, вам доплатят до 19,5. И мотивация получать высокую трудовую пенсию отсутствует. Эта ловушка, безусловно, опасна. Мы находимся в переходном периоде, когда сохранились коллективистские принципы, надежды, что государство тебя не бросит. И так же в регионах многих доплачивают. В этом плане, конечно, мотивация работать “в светлую” отсутствует», — посетовал Рязанский.
Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019-2028 годах эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Пилотными регионами, где будет действовать новые правила налогообложения, выбраны Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Согласно закону, самозанятые будут выплачивать налог с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юрлица — 6%. НДФЛ в размере 13% эта категория россиян платить не будет. Налоговые условия касаются тех, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наёмных работников, и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности, то есть оказывают услуги или продают товары. Пенсионный фонд России насчитал шесть миллионов не работающих граждан предпенсионного возраста. Такие данные содержатся в письме, направленном в Роструд, пишут «Известия». Отмечается, что это около 60% от общего числа российских предпенсионеров, которых насчитывается порядка десяти миллионов в стране. Эксперты оценивают уровень безработицы в этой категории граждан как экстремально высокий.
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