В Совфеде предложили радикально выводить из тени самозанятых предпенсионеров

«У нас нет жёстких рыночных мер к людям, которые не участвуют в создании этих социальных амортизационных подушек. На Западе за медицинскую страховку люди борются, потому что очень высокая стоимость лечения вне системы страхования. Человек, который не оформляет свои отношения с государством, попадает в сложную ситуацию. У нас же человек попадает в систему ОМС с рождения. Это патерналистское начало в нашем сознании, к сожалению, ещё работает. Потом, пенсии. В Москве недавно объявили, что будет доплата до минимальной пенсии — 19,5 тысяч рублей. То есть, если у вас пенсия 14 тысяч, вам доплатят до 19,5. И мотивация получать высокую трудовую пенсию отсутствует. Эта ловушка, безусловно, опасна. Мы находимся в переходном периоде, когда сохранились коллективистские принципы, надежды, что государство тебя не бросит. И так же в регионах многих доплачивают. В этом плане, конечно, мотивация работать “в светлую” отсутствует», — посетовал Рязанский.

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019-2028 годах эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Пилотными регионами, где будет действовать новые правила налогообложения, выбраны Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Согласно закону, самозанятые будут выплачивать налог с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юрлица — 6%. НДФЛ в размере 13% эта категория россиян платить не будет. Налоговые условия касаются тех, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наёмных работников, и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности, то есть оказывают услуги или продают товары. Пенсионный фонд России насчитал шесть миллионов не работающих граждан предпенсионного возраста. Такие данные содержатся в письме, направленном в Роструд, пишут «Известия». Отмечается, что это около 60% от общего числа российских предпенсионеров, которых насчитывается порядка десяти миллионов в стране. Эксперты оценивают уровень безработицы в этой категории граждан как экстремально высокий.



