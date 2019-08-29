Назван способ побороть предпенсионную безработицу
Член НП «Эксперты рынка труда» в эфире НСН назвала причины и решения 60-процентной безработицы среди россиян предпенсионного возраста.
В России 60% предпенсионеров не имеют работы, пишут Известия со ссылкой на статистические данные. По данным издания, из 10,1 миллионов россиян предпенсионного возраста официально работают только 40% — Пенсионный фонд России направил письмо в Роструд, в котором сообщил о 1,8 миллионах официально работающих мужчин 1959-1963 годов рождения и 2,2 миллионах женщин 1964-1968 годов рождения. Отмечается, что из 6 миллионов нетрудоустроенных некоторые закончили работать раньше срока, а другие не могут продолжать трудовую деятельность из-за инвалидности.
В эфире НСН бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина рассказала, чем обусловлен такой экстремально высокий уровень безработицы среди российских предпенсионеров и что с этим делать (слушайте аудио).
«Причин-то много. И общеэкономические, которые влияют на то, что нужно все время переучиваться, в таком возрасте может быть кому-то и не очень надо и не очень хочется. Есть варианты работы, подработки, на которые необязательно трудоустраиваться. С учетом того, что есть определенные санкции за увольнение людей предпенсионного возраста, то и брать их на работу становится более рискованным. Какие-то более выгодные условия для работодателя, не угрожающие санкциями, а более льготные условия для приема таких сотрудников, могли бы сработать. Если у вас работают люди такого возраста, значит у вас там какая-нибудь ставка понижающая налогообложение есть, еще что-нибудь, тогда всем захочется их брать на работу», — пояснила эксперт.
Напомним, закон об ответственности работодателя за увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста был предложен президентом России Владимиром Путиным в рамках пенсионной реформы. Он призван защитить права россиян и предусматривает также предоставление сотрудникам предпенсионного возраста льгот в виде оплачиваемых дней на диспансеризацию.
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