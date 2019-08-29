Назван способ побороть предпенсионную безработицу

«Причин-то много. И общеэкономические, которые влияют на то, что нужно все время переучиваться, в таком возрасте может быть кому-то и не очень надо и не очень хочется. Есть варианты работы, подработки, на которые необязательно трудоустраиваться. С учетом того, что есть определенные санкции за увольнение людей предпенсионного возраста, то и брать их на работу становится более рискованным. Какие-то более выгодные условия для работодателя, не угрожающие санкциями, а более льготные условия для приема таких сотрудников, могли бы сработать. Если у вас работают люди такого возраста, значит у вас там какая-нибудь ставка понижающая налогообложение есть, еще что-нибудь, тогда всем захочется их брать на работу», — пояснила эксперт.

Напомним, закон об ответственности работодателя за увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста был предложен президентом России Владимиром Путиным в рамках пенсионной реформы. Он призван защитить права россиян и предусматривает также предоставление сотрудникам предпенсионного возраста льгот в виде оплачиваемых дней на диспансеризацию.

