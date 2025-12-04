Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»

В короткий список сезона вошли 15 произведений — восемь в номинации «Художественная проза» и семь в «Нон‑фикшн». Помимо главных наград, были объявлены победители в ряде специальных номинаций. Приз за лучшую аудиокнигу получила Яна Вагнер за аудиоверсию романа «Тоннель» (чтецы — Виктория Исакова, Кирилл Радциг, Яна Вагнер, Григорий Перель и др.). В номинации «Выбор читателей» (голосование проходило на сервисе LiveLib при поддержке группы компаний «ЛитРес») победили Вера Богданова с произведением «Семь способов засолки душ» (художественная проза) и Елена Левкиевская с книгой «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и злыдни» (нон‑фикшн).

В номинации «Выбор поколения», учреждённой для популяризации современной прозы среди молодёжи, отмечены роман Анны Баснер «Парадокс Тесея» (с формулировкой «за изысканную метафору взросления и верности себе») и сборник малой прозы Ильи Кочергина «Запасный выход» («за верность простому и настоящему, за неустанный поиск опоры в перевёрнутом мире»). Лучшим литературным блогом признан телеграм‑канал Анастасии Усовой «Дом Астерия» — награду вручили «за лёгкость, индивидуальность стиля рецензий и умение рассказать о книге так, что хочется сразу её прочитать».

Специальный приз «За вклад в литературу» получила сербская переводчица Радмила Мечанин, на счету которой более 60 переводов произведений русских писателей (в том числе Захара Прилепина, Дмитрия Данилова, Романа Сенчина, Евгения Водолазкина и др.).

Каждый из победителей получил денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей.

Премия «Большая книга» основана в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева говорила НСН, что роман Эдуарда Веркина нацелен на поклонников современной фантастики, а Вера Богданова представила лихой книжный триллер-сериал.

