Песков: Россия, КНР и США потенциально готовы к встрече лидеров

По его словам, потенциальная готовность к этому присутствует. Он добавил, что ни одна из сторон не сообщала об отсутствии заинтересованности. При этом государства продолжают согласовывать детали.



Также Песков объяснил, что процесс согласования еще не закончили.



Недавно пресс-секретарь российского лидера рассказал, на какой период запланированы переговоры в Абу-Даби по Украине.

