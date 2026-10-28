Песков: Россия, КНР и США потенциально готовы к встрече лидеров

Россия, США и Китай допускают проведение встречи лидеров трех стран. Об этом 28 октября заявил официальный пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут «Известия».

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По его словам, потенциальная готовность к этому присутствует. Он добавил, что ни одна из сторон не сообщала об отсутствии заинтересованности. При этом государства продолжают согласовывать детали.

Также Песков объяснил, что процесс согласования еще не закончили.

Недавно пресс-секретарь российского лидера рассказал, на какой период запланированы переговоры в Абу-Даби по Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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