Стрелков ответил на призыв Рогозина об отправке на передовую

«Если я и пойду воевать в составе "оркестра" [ЧВК «Вагнер»] — то уж твое мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем», — заявил Стрелков.

Рогозин призвал бывшего министра обороны ДНР перестать «языком чесать» и отправиться на передовую.

Ранее Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер».

