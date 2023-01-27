Стрелков ответил на призыв Рогозина об отправке на передовую
Экс-глава Министерства обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил в Telegram, что, принимая решение об участии в специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер» не будет учитывать призыв бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Если я и пойду воевать в составе "оркестра" [ЧВК «Вагнер»] — то уж твое мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем», — заявил Стрелков.
Рогозин призвал бывшего министра обороны ДНР перестать «языком чесать» и отправиться на передовую.
Ранее Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер».
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