Стрелков ответил на призыв Рогозина об отправке на передовую

Экс-глава Министерства обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил в Telegram, что, принимая решение об участии в специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер» не будет учитывать призыв бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Рогозин призвал Стрелкова ехать на передовую и прекратить «чесать языком»

«Если я и пойду воевать в составе "оркестра" [ЧВК «Вагнер»] — то уж твое мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем», — заявил Стрелков.

Рогозин призвал бывшего министра обороны ДНР перестать «языком чесать» и отправиться на передовую.

Ранее Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН заявил, что предлагает Стрелкову прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Игорь Стрелков заявил НСН, что готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий РогозинИгорь Стрелков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры