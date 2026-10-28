Захарова удивилась высказываниям главы МИД Германии в адрес России

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ее удивили заявления западных политиков, включая обвинения главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в адрес России по поводу возможного голода в странах Глобального Юга. Об этом она сказала на брифинге, сообщает РИА Новости.

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Ранее Вадефуль заявил, что Москва якобы ответственна за потенциальную проблему, и призвал действовать быстро, поскольку «зерно может испортиться». Захарова задалась вопросом, вводят ли такие политики общественность в заблуждение сознательно или это результат невежества и некомпетентности.

По ее мнению, это сочетание обоих факторов.

Дипломат напомнила, что в официальном ответе Федерального ведомства Германии по сельскому хозяйству и продовольствию от 11 августа 2020 года ориентиром служит срок хранения пшеницы, ржи и овса в 10 лет. При этом допускается отступление от этого срока при внешних факторах, например повреждении склада.

На днях в МИД РФ заявили, что Кремль обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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