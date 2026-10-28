Ранее Вадефуль заявил, что Москва якобы ответственна за потенциальную проблему, и призвал действовать быстро, поскольку «зерно может испортиться». Захарова задалась вопросом, вводят ли такие политики общественность в заблуждение сознательно или это результат невежества и некомпетентности.



По ее мнению, это сочетание обоих факторов.



Дипломат напомнила, что в официальном ответе Федерального ведомства Германии по сельскому хозяйству и продовольствию от 11 августа 2020 года ориентиром служит срок хранения пшеницы, ржи и овса в 10 лет. При этом допускается отступление от этого срока при внешних факторах, например повреждении склада.



На днях в МИД РФ заявили, что Кремль обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море.

