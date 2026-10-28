География октябрьских исков, к слову, не ограничивается только лишь Петербургом, Екатеринбургом и Новосибирском. Иски поступили также в суды Краснодара, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, а также Татарстана, Кемеровской и Ленинградской областей, а также Уфы.

Какова общая сумма заявленных требований — неизвестно. Некоторые иски пока только зарегистрированы, а некоторые суды уже начали рассматривать или назначать даты первых заседаний.

Для сравнения, в сентябре к организаторам концертов Канье Уэста было подано лишь девять исков. То есть, динамика подачи судебных претензий от покупателей билетов на несостоявшиеся шоу возросла почти в четыре раза.

SAY Agency в августе анонсировало проведение в Петербурге сразу двух концертов Канье Уэста. Они должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-Арене». Билеты поступили в продажу, а их стоимость достигала 160 тысяч рублей. Однако концерты так и не состоялись, а покупатели билетов потребовали от организаторов возврата средств.

13 октября РИА «Новости» со ссылкой на директора компании SAY Agency Анну Субчеву сообщили, что зрителям уже начали возвращать деньги. Чуть раньше, как передавала НСН, судебные приставы наложили арест на 115,5 тысяч рублей на счетах Say Agency.

