Политолог Каргин объяснил, как выборы в Израиле могут повлиять на отношения с РФ
Итоги выборов в Израиле в перспективе могут положительно повлиять на отношения Москвы и Тель-Авива. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог-востоковед Александр Каргин.
Эксперт указал, что из-за того, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху остается у власти, то вероятность возобновления конфликта между Израилем, США и Ираном повышается. При этом «Россия на Ближнем Востоке находится в уникальном положении».
«У нас есть нормальные отношения с Израилем, у нас есть отношения с президентом США Дональдом Трампом, и у нас союзнические отношения с Ираном... Россия является идеальным посредником», — подчеркнул он.
Каргин добавил, что после окончания президентского срока Дональда Трампа отношения Израиля и США могут резко ухудшиться. В этом случае Тель-Авив «будет искать страны, с которыми он сможет взаимодействовать и выстраивать более разносторонние отношения с Россией».
Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил «Радиоточке НСН», что израильская политика такова, что надо договориться и помириться со всеми соседями в регионе, и при этом вести себя достаточно аккуратно.
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