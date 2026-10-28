Политолог Каргин объяснил, как выборы в Израиле могут повлиять на отношения с РФ

Эксперт указал, что из-за того, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху остается у власти, то вероятность возобновления конфликта между Израилем, США и Ираном повышается. При этом «Россия на Ближнем Востоке находится в уникальном положении».

«У нас есть нормальные отношения с Израилем, у нас есть отношения с президентом США Дональдом Трампом, и у нас союзнические отношения с Ираном... Россия является идеальным посредником», — подчеркнул он.

Каргин добавил, что после окончания президентского срока Дональда Трампа отношения Израиля и США могут резко ухудшиться. В этом случае Тель-Авив «будет искать страны, с которыми он сможет взаимодействовать и выстраивать более разносторонние отношения с Россией».

Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил «Радиоточке НСН», что израильская политика такова, что надо договориться и помириться со всеми соседями в регионе, и при этом вести себя достаточно аккуратно.

