Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин пригласил Стрелкова на личную встречу

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК узнают о наборе либо из рекламы, либо по сарафанному радио, сообщает пресс-служба бизнесмена.

По его словам, лично пригласив в «Вагнер» экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина), он сделал исключение.

«Игорь Иванович, хорошо, приезжайте, Трошев Андрей Николаевич – ответственный с сегодняшнего дня за вас. Я ему абсолютно доверяю. Он готов найти время для того, чтобы вас встретить. Номер телефона Трошева я найду как передать вам лично. Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам её пришлём. Но если вы тупо приссали и даёте заднюю, то просьба в дальнейшем не беспокоить и дать нам спокойно работать», - заключил бизнесмен.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил НСН, что готов рассмотреть предложение Пригожина о руководстве одним из штурмовых подразделений в зоне спецоперации, однако считает, что подобные предложения должны делаться непублично.