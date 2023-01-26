Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин пригласил Стрелкова на личную встречу
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК узнают о наборе либо из рекламы, либо по сарафанному радио, сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, лично пригласив в «Вагнер» экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина), он сделал исключение.
«Игорь Иванович, хорошо, приезжайте, Трошев Андрей Николаевич – ответственный с сегодняшнего дня за вас. Я ему абсолютно доверяю. Он готов найти время для того, чтобы вас встретить. Номер телефона Трошева я найду как передать вам лично. Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам её пришлём. Но если вы тупо приссали и даёте заднюю, то просьба в дальнейшем не беспокоить и дать нам спокойно работать», - заключил бизнесмен.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил НСН, что готов рассмотреть предложение Пригожина о руководстве одним из штурмовых подразделений в зоне спецоперации, однако считает, что подобные предложения должны делаться непублично.
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