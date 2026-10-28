Лантратова: Обе стороны продолжают соблюдать режим тишины в Алешках

Режим тишины в Алешках Херсонской области, который действует с 27 октября, по-прежнему соблюдают российская и украинская стороны. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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По её словам, в настоящее время идёт разминирование маршрутов, что необходимо для организации доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей.

«Сейчас крайне важно обеспечить безопасность дорог, чтобы люди могли покинуть город. На этом сосредоточены наши усилия», - написала она в своём Telegram-канале.

Ранее пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в рамках гуманитарной операции покинуть Алёшки смогут все, кто этого пожелает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияГуманитарная ПомощьХерсонЯна Лантратова

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