Лантратова: Обе стороны продолжают соблюдать режим тишины в Алешках

По её словам, в настоящее время идёт разминирование маршрутов, что необходимо для организации доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей.

«Сейчас крайне важно обеспечить безопасность дорог, чтобы люди могли покинуть город. На этом сосредоточены наши усилия», - написала она в своём Telegram-канале.

Ранее пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в рамках гуманитарной операции покинуть Алёшки смогут все, кто этого пожелает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

