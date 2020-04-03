«Германский» сценарий для России: Учёные об особенностях и целях коронавируса

Власти РФ не скрывали, что готовятся к худшему из возможных сценариев — «итальянскому», то есть со взрывным ростом числа заболевших. Цель объявленной нерабочей недели 28 марта-5 апреля — затормозить процесс, чтобы дать возможность врачам подготовиться. Объявляя нерабочим весь апрель, президент Владимир Путин отметил, что выиграть время удалось.

Теперь специалисты полагают, что в России возможен «германский» сценарий. Такой прогноз в беседе с Ura.ru сделал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Германия долгое время сдерживала быстрое распространение инфекции и только сегодня вышла на четвёртое место в мире по количеству заболевших, однако в этой стране, в отличие от Италии, Испании и США, низкий уровень смертности.

По мнению Альштейна, России, вероятно, удастся избежать такого распространения Covid-19, как в Западной Европе. Однако Россия лишь в начале эпидемии, и рост заболеваемости продолжится, полагает он.

Ранее Альштейн в беседе с НСН предположил, что пика заболеваемости в России можно ждать примерно к концу апреля.

«В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отмечал он.

У коронавируса нет цели во что бы то ни стало убивать людей, заявил в эфире телеканала «Россия-1» главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров. Вирус — это паразит в живом организме, цель которого в репродукции — продлить самого себя, объяснил он.

Опасность коронавируса нового типа в том, что по внешним проявлением диагностировать его бывает сложно даже профессионалу, рассказал в беседе с НСН врач–инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Несмотря на то, что сейчас говорят, что один из важных признаков – потеря вкуса, обоняния, – но это далеко не у всех. И когда человек себя плохо чувствует, очень трудно отличить, так что самодиагностикой заниматься не надо», - посоветовал он.

Наиболее опасны те, кто переносит коронавирус без симптомов, сообщил «Известиям» завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов. Таких бессимптомников может быть от 10% о 50%.

Врачи советуют тем, кто находится в группе риска, укреплять иммунитет. Так, заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рекомендует употреблять продукты, богатые цинком — он активирует «клетки-убийцы», а также селеном. В первом случае это устрицы, овсяные и кукурузные хлопья, во втором — бразильский орех. Малышева также призвала пить больше воды, потому что она снижает концентрацию микробов.



