Данные об эффективности вакцины «Спутник V» получат в начале ноября

Первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины «Спутник V», будут получены в начале ноября. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что уже около 450 человек привились 2 компонентами вакцины, пишет РИА Новости.

«У них на 21 день будет забираться кровь, это в начале ноября. То есть в начале ноября мы будем иметь первые лабораторные тесты, на основании которых можно говорить об эффективности», - пояснил Гинцбург.

При этом, он добавил, что данных о заболевших COVID-19 после прививки пока не поступало.

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Напомним, пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 числа были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо - это необходимо для проверки эффективности препарата.

К слову, ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявил, что стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать одну тысячу рублей. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что тариф со временем будет только снижаться, когда появятся индикаторы для референтных стран. При этом он не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь, сообщает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости
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