Данные об эффективности вакцины «Спутник V» получат в начале ноября

Первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины «Спутник V», будут получены в начале ноября. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что уже около 450 человек привились 2 компонентами вакцины, пишет РИА Новости.

«У них на 21 день будет забираться кровь, это в начале ноября. То есть в начале ноября мы будем иметь первые лабораторные тесты, на основании которых можно говорить об эффективности», - пояснил Гинцбург.

При этом, он добавил, что данных о заболевших COVID-19 после прививки пока не поступало.