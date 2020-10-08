Жириновский предложил выдвинуть ученых центра Гамалеи на Госпремию
Выдвинуть коллектив Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинзбургом в 2021 году на Госпремию предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, по его мнению, ученых стоит наградить Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину.
Политик напомнил, что партия ранее, в августе, уже предлагала наградить врачей Центра им. Гамалеи, а до этого – в июне – выделить им премию за разработку вакцины от COVID-19.
«Конечно, поощрение должно быть обязательно. Врачи, ученые, которые дали нам первыми в мире вакцину от коронавируса – главной всемирной напасти этого года, – должны быть отмечены на высочайшем уровне», - подчеркнул Жириновский.
Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что ученых центра имени Гамалеи, которые разработали первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на получение Нобелевской премии в 2021 году.
В свою очередь, глава центра Александр Гинцбург подчеркнул, что эту награду нередко присуждают за давно сделанные открытия. Он добавил, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране, пишет РИА Новости.
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что все бары и рестораны нужно закрыть в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди молодежи. По его мнению, закрыть также стоит дискотеки, флешмобы и «всякие общественные мероприятия». При этом вузы должны продолжать работать, но по сокращенной программе.
«Вот в вузах садитесь, социальная дистанция два метра и сокращенный вариант два часа, три часа, и не по 8 часов», - цитирует Жириновского РИА Новости.
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