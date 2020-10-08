Жириновский предложил выдвинуть ученых центра Гамалеи на Госпремию

Выдвинуть коллектив Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинзбургом в 2021 году на Госпремию предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, по его мнению, ученых стоит наградить Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину.

Политик напомнил, что партия ранее, в августе, уже предлагала наградить врачей Центра им. Гамалеи, а до этого – в июне – выделить им премию за разработку вакцины от COVID-19.

«Конечно, поощрение должно быть обязательно. Врачи, ученые, которые дали нам первыми в мире вакцину от коронавируса – главной всемирной напасти этого года, – должны быть отмечены на высочайшем уровне», - подчеркнул Жириновский.

Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что ученых центра имени Гамалеи, которые разработали первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на получение Нобелевской премии в 2021 году.

В свою очередь, глава центра Александр Гинцбург подчеркнул, что эту награду нередко присуждают за давно сделанные открытия. Он добавил, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране, пишет РИА Новости.