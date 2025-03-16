Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи

Согласно информации Генштаба ВСУ, украинские военные отошли ближе к российско-украинской границе.



Ранее о выводе украинских войск из Суджи сообщил украинский военно-аналитический портал Deep State.

13 марта Министерство обороны России официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Вместе с Суджей были освобождены населенные пункты Меловой и Подол. Как сообщил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, 600 штурмовиков преодолели около 15 километров по трубе к Судже и вышли в глубине боевых порядков ВСУ, что стало для них неожиданностью и позволило развить наступление в Курской области.

Ранее сегодня врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 371 человек, включая 14 детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

