Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи
Украинские вооруженные силы (ВСУ) оставили позиции в городе Судже Курской области. Об этом свидетельствует карта, которую 15 марта опубликовал украинский Генштаб.
Согласно информации Генштаба ВСУ, украинские военные отошли ближе к российско-украинской границе.
Ранее о выводе украинских войск из Суджи сообщил украинский военно-аналитический портал Deep State.
13 марта Министерство обороны России официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Вместе с Суджей были освобождены населенные пункты Меловой и Подол. Как сообщил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, 600 штурмовиков преодолели около 15 километров по трубе к Судже и вышли в глубине боевых порядков ВСУ, что стало для них неожиданностью и позволило развить наступление в Курской области.
Ранее сегодня врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 371 человек, включая 14 детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru