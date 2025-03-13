Минобороны России сообщило об освобождении Суджи

Российские военные вернули под контроль Суджу, Меловой и Подол в Курской области, сообщили в Минобороны России.

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Из сводки российского оборонного ведомства следует, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки превысили 340 военнослужащих ВСУ.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что из Суджи и окрестностей по состоянию на утро 13 марта было вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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