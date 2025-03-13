Минобороны России сообщило об освобождении Суджи
13 марта 202512:08
Российские военные вернули под контроль Суджу, Меловой и Подол в Курской области, сообщили в Минобороны России.
Из сводки российского оборонного ведомства следует, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки превысили 340 военнослужащих ВСУ.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что из Суджи и окрестностей по состоянию на утро 13 марта было вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru