Генсек ООН призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости срочно ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности, сообщает ТАСС.

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По его словам, российским и украинским вооруженным сила следует «незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости» от станции, а также «не вести огонь по её объектам и окрестностям».

«Призываю стороны вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте. Объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции», - заключил Гутерриш.

Ранее главы МИД стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль Украины.

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