Россию призвали передать Запорожскую АЭС под контроль Украины
Страны «Большой семёрки» выразили обеспокоенность возможными угрозами на украинских ядерных объектах, сообщает ТАСС.
В этой связи главы МИД стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль Украины.
В своём заявлении дипломаты также поддержали действия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов и высказались за отправку туда экспертов организации.
Ранее Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 11 августа из-за ударов украинских военных по АЭС в Запорожской области, сообщает RT.
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