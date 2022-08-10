Россию призвали передать Запорожскую АЭС под контроль Украины

В этой связи главы МИД стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль Украины.

В своём заявлении дипломаты также поддержали действия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов и высказались за отправку туда экспертов организации.

Ранее Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 11 августа из-за ударов украинских военных по АЭС в Запорожской области, сообщает RT.