Россию призвали передать Запорожскую АЭС под контроль Украины

Страны «Большой семёрки» выразили обеспокоенность возможными угрозами на украинских ядерных объектах, сообщает ТАСС.

«Ядерная катастрофа»: Запорожская АЭС может стать «самоубийством» для целого региона

В этой связи главы МИД стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль Украины.

В своём заявлении дипломаты также поддержали действия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов и высказались за отправку туда экспертов организации.

Ранее Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 11 августа из-за ударов украинских военных по АЭС в Запорожской области, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаМИДАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры