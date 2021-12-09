Генпрокурор России выступил за введение цифрового рубля

Генеральная прокуратура России поддерживает введение цифрового рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Краснова.

В Центробанке рассказали, когда цифровой рубль заменит наличные

Он считает, что это позволит снизить уровень коррупции, отмывания денег, а также криминализации цифрового пространства, так как финансовые потоки станут прозрачнее. «По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег», — сказал генпрокурор.

Краснов выразил уверенность в том, что современные технологии дают новые возможности для борьбы со старыми криминальными угрозами.

Ранее сообщалось, что Центробанк России не ставит перед собой целью сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По предварительным данным, цифровой рубль будет в форме уникального электронного кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
ТЕГИ:Генпрокуратура РфРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры