Центробанк назвал преимущества цифрового рубля

По ее словам, люди будут оценивать преимущества цифрового рубля постепенно. В настоящее время обсуждается форма его запуска. По предварительным данным, он будет в форме уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль станет полноценным платежным средством наравне с традиционным рублем.

Ранее ЦБ РФ заявил, что не видит на сегодня каких-либо препятствий к внедрению цифрового рубля, однако намерен сперва протестировать соответствующие платформы, начиная с января 2022 года.

