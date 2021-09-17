Центробанк назвал преимущества цифрового рубля

Центробанк России не ставит перед собой целью сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиру Набиуллину.

Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 2022 года

По ее словам, люди будут оценивать преимущества цифрового рубля постепенно. В настоящее время обсуждается форма его запуска. По предварительным данным, он будет в форме уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль станет полноценным платежным средством наравне с традиционным рублем.

Ранее ЦБ РФ заявил, что не видит на сегодня каких-либо препятствий к внедрению цифрового рубля, однако намерен сперва протестировать соответствующие платформы, начиная с января 2022 года.

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ФОТО: pixabay.com
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