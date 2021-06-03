В Центробанке рассказали, когда цифровой рубль заменит наличные

Цифровой рубль заменит наличные деньги, однако переходный период займет много времени. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Швецов отметил, что наличные — отходящая технология, которая обслуживает «серую» экономику или используется при отсутствии альтернатив.

«Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями», — цитирует РИА Новости зампреда ЦБ.

Однако переход к цифровой валюте будет долгим, в том числе из-за ментальных преград. По словам Швецова, наличные станут «маргинальными» через «10-20-30 лет».

Банк России представил концепцию цифрового рубля в апреле, напоминает журнал «Профиль». Как отметили в регуляторе, финорганизации должны будут открыть для клиентов кошельки в цифровой валюте и проводить операции по ним на специально созданной платформе. По словам первого зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой, тестирование цифрового рубля стартует в начале 2022 года, отмечает Ura.ru.

