Генпрокуратуру РФ попросили признать Панина иноагентом

Соответствующее обращение в Генпрокуратуру России направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, иноагентского статуса для него недостаточно — против него необходимо завести уголовное дело. Отмечается, что актер поддержал теракт Киева на Крымском мосту. Кроме того, он постоянно оскорбляет главу государства и дискредитирует специальную военную операцию.

Что касается уголовного дела против Панина, то его стоит инициировать за оправдание терроризма. По этому поводу Бородин также направил обращение в Генпрокуратуру.

Ранее Генпрокуратуру попросили арестовать Панина в случае его депортации в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

