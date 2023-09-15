Генпрокуратуру РФ попросили признать Панина иноагентом

Российского актера Алексея Панина потребовали признать иноагентом, сообщает телеканал «360».

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Соответствующее обращение в Генпрокуратуру России направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, иноагентского статуса для него недостаточно — против него необходимо завести уголовное дело. Отмечается, что актер поддержал теракт Киева на Крымском мосту. Кроме того, он постоянно оскорбляет главу государства и дискредитирует специальную военную операцию.

Что касается уголовного дела против Панина, то его стоит инициировать за оправдание терроризма. По этому поводу Бородин также направил обращение в Генпрокуратуру.

Ранее Генпрокуратуру попросили арестовать Панина в случае его депортации в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Россия Сегодня
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