СМИ: Актёра Алексея Панина задержали в Эстонии

Уточняется, что инцидент произошёл в Таллине, где россиянин в состоянии алкогольного опьянения ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле.

Также в соцсетях было опубликовано видео, на котором Панина в наручниках ведут к полицейской машине. Актёра отправили в вытрезвитель.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет РФ проверить на соответствие российскому законодательству ряд высказываний Панина, сделанных им в интервью журналистке Ксении Собчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

