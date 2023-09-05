СМИ: Актёра Алексея Панина задержали в Эстонии

Эстонские правоохранители задержали на территории страны актёра Алексея Панина (признан в РФ иноагентом), сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ.

«Испания не выдаст!» Дипломат не верит в экстрадицию Панина в Россию

Уточняется, что инцидент произошёл в Таллине, где россиянин в состоянии алкогольного опьянения ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле.

Также в соцсетях было опубликовано видео, на котором Панина в наручниках ведут к полицейской машине. Актёра отправили в вытрезвитель.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет РФ проверить на соответствие российскому законодательству ряд высказываний Панина, сделанных им в интервью журналистке Ксении Собчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Россия Сегодня
ТЕГИ:ЭстонияЗадержаниеАктерыАлексей Панин

Горячие новости

Все новости

партнеры