СМИ: Актёра Алексея Панина задержали в Эстонии
Эстонские правоохранители задержали на территории страны актёра Алексея Панина (признан в РФ иноагентом), сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что инцидент произошёл в Таллине, где россиянин в состоянии алкогольного опьянения ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле.
Также в соцсетях было опубликовано видео, на котором Панина в наручниках ведут к полицейской машине. Актёра отправили в вытрезвитель.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Следственный комитет РФ проверить на соответствие российскому законодательству ряд высказываний Панина, сделанных им в интервью журналистке Ксении Собчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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