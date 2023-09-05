Генпрокуратуру попросили арестовать Панина в случае его депортации в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой арестовать актера Алексея Панина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), если его депортируют из Эстонии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что еще в мае текущего года в отношении Панина следственные органы возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма. Тогда же актер был объявлен в розыск.

Ранее эстонские правоохранители задержали Панина на территории страны. Артист в состоянии алкогольного опьянения ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле. Его отправили в вытрезвитель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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