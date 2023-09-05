Генпрокуратуру попросили арестовать Панина в случае его депортации в Россию

Отмечается, что еще в мае текущего года в отношении Панина следственные органы возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма. Тогда же актер был объявлен в розыск.

Ранее эстонские правоохранители задержали Панина на территории страны. Артист в состоянии алкогольного опьянения ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле. Его отправили в вытрезвитель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

